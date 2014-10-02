Приморская школьница спасла от смерти косулю

В Приморье в селе Уборка Чугуевского района школьница Юлия Третьякова спасла косулю. Животное вышло из тайги к людям и по неосторожности застряло между прутьев металлического забора.

Школьница рассказала о случившемся учителям, которые вызвали на подмогу мужчин-егерей. Они-то и вызволили напуганную косулю из плена.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]