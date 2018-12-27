Новогоднее чудо от «Терминала Астафьева». Кого посетил Дедушка Мороз, и каким образом по его приказу внезапно пошел снег?

Устроить для детей зимнюю сказку помогла спецтехника «Терминала Астафьева». На предприятии такие машины, а также гораздо более мощные пушки, используются для покрытия снегом угольных хранилищ. Сегодня машину запустили по команде Деда Мороза для маленьких жителей микрорайона Мыс Астафьева.

Всего за один день подарки от «Терминала Астафьева» получили около 300 малышей.

Новогодней работы хватит на весь день. У Деда Мороза и Снегурочки ни одной свободной минуты. К тем, кто не смог посетить утренник, приходят домой. Подарки отдают за стишок про елочку.

Алла Афаунова, житель г. Находки: «Конечно, приятно! Когда радуют детишек. Когда дети улыбаются. Конечно, это все приятно».

Следующая точка — находкинский Центр содействия семейному устройству. Новогодние волшебники загружают в подарки мешок и вперед - радовать ребятню.

Татьяна Тумакова, директор КГКБУ Центр содействия семейному устройству г. Находки: «Дети всегда довольны подаркам! Они разные. Сладкие и не только сладкие! Дети ждут, и дети всегда довольны таким поздравлениям».

«Терминал Астафьева» в уходящем году подарил радость и взрослым жителям города Находки. В этом году руководство предприятия активно занималось расселением аварийных домов в микрорайоне Мыс Астафьева.

Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «Мы закончили расселение первого аварийного барака. И с нового года, с перовых чисел января приступаем к расселению второго. Я надеюсь, наша инициатива будет поддержана другими стивидорами. Потому что не секрет, что в Находке не один барак такой, а около 100. И очень неприятно, когда люди находясь в 21 веке, живут в условиях 17-го».

Чтобы люди обрели новое жилье, «Терминал Астафьева» потратил более 50 миллионов. Всего же на экологическую безопасность предприятием затрачено более 300 миллионов рублей. Завершено строительство ограждения по периметру предприятия, высота которого боле 20 метров. Число пылеподавляющих пушек доведено до 10 единиц. А зимой, в период сильных ветров, на терминале применяют специальный реагент. Образующаяся липкая пленка на 90% снижает уровень пыли. А ее химический состав полностью безопасен для людей и окружающей среды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]