20 тонн желатина из Китая задержаны в порту Владивостока

Крупная партия желатина из Китайской Народной Республики весом 20 тонн была приостановлена Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на пограничном ветеринарном пункте во Владивостоке 27 декабря. Груз пытались ввезти с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – желатин говяжий общим весом 20 тонн – специалисты выявили нарушения в оформлении ветеринарного сертификата на продукцию из Китая (не заполнены графы: транспорт, страна транзита, номер пломбы).

На основании действующего законодательства дальнейшее движение поднадзорной продукции приостановлено. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]