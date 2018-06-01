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20 тонн желатина из Китая задержаны в порту Владивостока

20 тонн желатина из Китая задержаны в порту Владивостока

Фото: 100ing.ru

Крупная партия желатина из Китайской Народной Республики  весом 20 тонн была приостановлена Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на пограничном ветеринарном пункте во Владивостоке  27 декабря. Груз пытались ввезти с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – желатин говяжий общим весом 20 тонн – специалисты выявили нарушения в оформлении ветеринарного сертификата на продукцию из Китая (не заполнены графы: транспорт, страна транзита, номер пломбы).

На основании действующего законодательства дальнейшее движение поднадзорной продукции приостановлено. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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