Приморье во всю готовится к новогодним праздникам. В столице края традиционные гулянья пройдут на набережной Спортивной гавани и центральной площади. Особенную программу подготовили так же театры, музеи и картинные галерее. О том, как провести праздничные выходные, расскажем в следующем репортаже.

Десять дней новогодних выходных наверняка с нетерпением ждет каждый приморец. По краю пройдет больше 350 утренников, концертов и уличных гуляний. Во Владивостоке празднования начнутся сразу в двух местах. На центральной площади и набережной Спортивной гавани. В центре города уже развернулась ярмарка «Новогодние сказки».

31 декабря на центральной площади праздник начнется в шесть вечера, а в десять часов завершится красочным фейерверком. В этом году впервые украсили Спортивную набережную. Здесь праздник начнется в четыре часа дня. Будут работать сразу 20 площадок — фестиваль морских песен, выступление Деда Мороза и, конечно, салют.

- Набережную первый год нарядили, и мы обрадовались, что ее нарядили. Мы тут рядом работаем, у нас хорошее новогоднее настроение из-за этого!

- Праздновать новый год! Мы специально приехали в прекрасный Владивосток. Тут так красиво! С новым годом!!!

- Придем с детьми, будем плясать. И хотим в новогоднюю ночь первый раз в жизни вырваться сюда. Очень хочется, никогда не участвовали!

Подготовились к праздникам и учреждения культуры. В театре молодежи на каникулах сразу две премьеры: «Бременские музыканты» и шоу «Хроники Тридесятого». А для самых маленьких жителей края театр кукол подготовил спектакль про медвежонка Умку.

Анна Гоголева, заместитель директора департамента культуры Приморского края: «В театре Горького будут показаны красивые добрые детские сказки. «Волшебная лампа Алладина», «Белоснежка и семь гномов», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Спящая красавица».

Экспозицию с интересным названием «Дело было в январе» подготовила и картинная галерея. В Союзе художников традиционная рождественская выставка. Специальную программу подготовила краевая филармония и многое другое. Настоящим сюрпризом для горожан и гостей приморской столицы станет тематическая экскурсия «Новогодний Владивосток».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]