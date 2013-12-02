Автомобили большинства брендов подорожают с Нового года

Сразу несколько автопроизводителей, среди которых АвтоВАЗ, Nissan, Hyundai и Mitsubishi, анонсировали повышение цен на автомобили с 1 января 2019 года. Основной причиной они называют повышение ставки НДС с 18 до 20%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт РБК.

Автомобили Mitsubishi подорожают с 1 января 2019 года на 25-50 тысяч рублей (около 2% в зависимости от модели), следует из сообщения официального дистрибьютора бренда «ММС Рус». Президент и главный исполнительный директор компании Осаму Иваба заявил, что Mitsubishi провела тщательный анализ и была вынуждена пойти на повышение. «Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее», – добавил он.

Представитель крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗа, на долю которого приходится около 20% всего авторынка, сообщил, что планируется небольшое увеличение цен на все модели с 1 января 2019 года, главным образом в связи с увеличением в России ставки НДС. «Корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов. Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд Lada», – добавил он. Конкретных цифр представитель АвтоВАЗа не назвал.

Автоматически вслед за повышением НДС с нового года на 1,7% подорожают все модели Nissan, сообщил представитель автопроизводителя. По словам источников в двух автодилерах, с 1 января повысятся цены и на автомобили Hyundai (входит в топ-3 автобрендов по объемам продаж) – приблизительно на 2% (от 20 тысяч до 50 тысяч рублей). О росте цены автомобилей на 2% из-за изменения ставки НДС сообщил и представитель Ford Sollers. Источник в одном автодилерском холдинге сообщил, что Kia (входит в топ-3 по объемам продаж) повысит стоимость машин в среднем на 5% (от 15 тысяч до 50 тысяч рублей).

На 2% подорожает Audi, сказал представитель автодилерской группы «Авилон». По его словам, также на 1-3% подорожает Mercedes. Ранее, в ноябре, о повышении цен на 1,9% объявил Volvo.

Руководитель диспозиции автодилерской группы «АвтоСпецЦентр» Юлия Маркова отмечает, что повышение цен на автомобили анонсировали почти все бренды из портфеля компании. По ее словам, рост составит до 5%, что серьезно повлияет на продажи машин в первом квартале. «Предполагаем, что изменение цен, в том числе из-за НДС, существенно снизит спрос. В декабре заметен ажиотаж, из-за чего в первом квартале мы, возможно, увидим невысокий спрос», – подтверждает операционный директор дивизиона «Авилон» Вагиф Бикулов. По его мнению, у крупных дилеров будет увеличиваться доля рынка.