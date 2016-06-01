Знаменитые артисты нагрянули во Владивосток. В краевом театре молодежи выступают «Бременские музыканты». Новый спектакль — настоящий новогодний подарок детям и взрослым, которые вспоминают любимую пластинку детства и популярный мультфильм. Далеко ли артисты ушли от оригинала, какие открытия ждут зрителей?

«Отовсюду к замку сбегался народ, заранее радуясь веселому представлению» — фраза со старой пластинки обретает новую реальность. Вместо замка — Приморский театр молодежи. А представление в двух сериях: перед спектаклем — новогодний утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой и бременскими музыкантами. Которые на сцене, конечно же, выглядят не совсем так, как в любимом мультфильме.

- Тем, кто дружен, не страшны тревоги! Нам любые дороги дороги…

Но поют они так же здорово. В главной роли — Юрий Шадрин, его пригласили в наш молодежный сразу после окончания Новосибирского театрального института.

Юрий Шадрин, артист Приморского театра молодежи: «Нужно постоянно в тонусе быть, много энергии отдавать зрителям. Собирать эту энергию и снова отдавать ее в больших количествах. Всегда нужно заводить всех!»

Принцесса — тоже новое лицо в труппе театра. Анна Пхиденко, сокурсница Юрия по новосибирскому вузу, признается, что приглашение во Владивосток и на эту роль она приняла с восторгом.

Анна Пхиденко, актриса Приморского театра молодежи: «Знаете, какие дети чудесные! Я влюблена в них бесконечно. На почти не удалось работать в детских спектаклях, это нас обошло стороной, пока мы учились. А здесь они тянут руки, они хотят потрогать».

Принцесса живая и настоящая, убеждаются маленькие зрители. А пес, осел, кот и петух, в мультфильме похожие на четверку «Битлз», в спектакле имеют свои, почти человеческие истории и костюмы, близкие к природе. Нарядны и музыкальны глупый король, придворные дамы, а также другие колоритные персонажи.

Анастасия Федосеева, актриса Приморского театра молодежи, постановщик спектакля: «Это лакомая роль для всех актрис. Очень хотелось в свое время побыть атаманшей. Сейчас моя мечта сбылась!»

Атаманшей Анастасия Федосеева стала не только в шайке разбойников, но и среди артистов. В этом спектакле она — режиссер-постановщик. Ее сценарии новогодних представлений, например, «Корабль-призрак», всегда идут на ура. Не стали исключением и «Бременские музыканты». Знакомые герои в новом облике под любимую музыку будут радовать зрителей в зимние каникулы, а затем пропишутся в постоянном репертуаре Театра молодежи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]