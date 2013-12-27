Как не стать сообщником нелегальных заготовщиков елей. Видеорепортаж Полины Паньковой
Ёлочные базары и тайгу патрулируют не только инспекторы и полицейские. В Приморском крае перед Новым годом усиливают свою работу участники дружины «ТИС», так называется группа добровольцев из числа студентов приморской сельхоз академии в Уссурийске.
Сигнал о незаконной вырубке леса поступил в нескольких километрах от села Каменушка. Задержать нарушителей вряд ли получится — такие вырубки совершают под покровом ночи. Задача природоохранной дружины — зафиксировать последствия. Здесь от великовозрастных деревьев остались только пни.
Никита Перепелицин, студент ПГСХА, участник дружины «ТИС»: «Обнаружена незаконная рубка с преобладанием ясеня, также присутствует бархат амурский, орех маньчжурский, запрещенные в рубку».
Всего недосчитались около 10 кубометров ценной древесины, и это только предварительные расчеты. Все данные дружинники отправят участковым. Вообще-то место правонарушения является частью опытного участка леса. На нем студенты учатся тушить пожары, патрулируют его от браконьеров.
Александр Иванов, доцент ПГСХА, куратор дружины «ТИС»: «Выезжают, фотографируют, заносят датчики, им еще нужно обработать данные, нужно работать с геоинформационной системой, данные со спутников».
Записаться в добровольцы студенты могут с первого курса. В составе группы уже 10 человек. Движение «Трудолюбивые и инициативные студенты» — так расшифровывается название — существует давно, но с некоторых пор их поддерживают специалисты Всемирного фонда дикой природы. Они читают им лекции, снабжают техникой и оборудованием. Перед Новым годом вместе защищают уникальных колючих красавиц.
Евгений Лепёшкин, старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России: «Пихта цельнолистная запрещена к вырубке довольно давно. Это дерево, которое уникально. Произрастает на немногочисленных лесных участках. Штрафы за её уничтожение тоже высоки».
Что продают приморцам и не нарушают ли закон заготовители, студенты проверяют самостоятельно. Будущие работники лесной отрасли всматриваются в каждую ветку, только так можно отличить обычную ёлку от, например, кедра корейского.
Степан Глушук, студент ПГСХА, участник дружины «ТИС»: «Конкретно вот это дерево — пихта белокорая. Она, в принципе, разрешена в рубку, её можно рубить, заготавливать. Запрещенных деревьев на данном базаре нет».
Перед Новым годом такие проверки устраивают чаще. Говорят, жители края могут и сами помочь природе — просто не покупать деревья, заготовленные нелегально. Например, запрещенную к рубке пихту можно отличить по острым длинным иголкам и темно-серому цвету коры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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