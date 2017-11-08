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В Артеме молодая женщина погибла под колесами автомобиля

В Артеме молодая женщина погибла под колесами автомобиля

Фото: УМВД по ПК

ДТП произошло в Артеме на 11 км автодороги Артем—Находка—порт Восточный. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК,  66-летний водитель автомашины «Хонда Фит», двигаясь со стороны улицы Лазо в направлении Панфилова,  сбил пешехода.

В результате автоаварии 25-летняя жительница Артема получила травмы, от которых  скончалась до приезда скорой помощи.

Со слов очевидцев, погибшая стояла на проезжей части дороги, пытаясь остановить машину.

Стаж вождения водителя такси — 28 лет. В 2018 году к ответственности за нарушения Правил дорожного движения мужчина не привлекался. На момент аварии был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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