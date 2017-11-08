В Артеме молодая женщина погибла под колесами автомобиля
ДТП произошло в Артеме на 11 км автодороги Артем—Находка—порт Восточный. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 66-летний водитель автомашины «Хонда Фит», двигаясь со стороны улицы Лазо в направлении Панфилова, сбил пешехода.
В результате автоаварии 25-летняя жительница Артема получила травмы, от которых скончалась до приезда скорой помощи.
Со слов очевидцев, погибшая стояла на проезжей части дороги, пытаясь остановить машину.
Стаж вождения водителя такси — 28 лет. В 2018 году к ответственности за нарушения Правил дорожного движения мужчина не привлекался. На момент аварии был трезв.
По факту ДТП проводится проверка.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.12.2018 Двухлетняя девочка пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Приморье
-
14.11.2018 В пригороде Владивостока "Тойота Витц" совершила наезд на женщину, лежащую на проезжей части
-
21.08.2018 За прошедшие сутки в Приморье в ДТП погибли два человека
-
04.06.2018 Три человека погибли в ДТП на выходных в Приморье
-
20.12.2017 В Артеме 9-летний мальчик попал под машину
-
08.11.2017 Полиция проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом в Приморье
Добавить комментарий