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Катастрофические повреждения получил автомобиль в результате ДТП в Приморье

Катастрофические повреждения получил автомобиль в результате ДТП в Приморье

Фото: avtopatrul_info

Серьезное ДТП произошло 27 декабря в Уссурийске. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм «Автопатруль», в районе Михайловского шоссе в аварию попала Toyota Prius. Машина буквально слетела на большой скорости с дороги в кювет и получила очень значительные повреждения, восстановить автомобиль, скорее всего, будет невозможно.

Водитель получил травмы, его госпитализировали врачи скорой помощи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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