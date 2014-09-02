Заколдованное место: На Басаргина перевернулся очередной тягач
ДТП с участием грузового автомобиля произошло во Владивостоке 27 декабря.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus и prim.news, на улице Басаргина тягач с прицепом на полном ходу завалился в кювет. Информации о пострадавших нет.
Примечательно, что несколько дней назад на этом же месте произошло практически идентичное ДТП.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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