В Находке объявлено вознаграждение за информацию о поджигателе ресторана японской кухни

К жителям Находки обратилось руководство популярного ресторана японской кухни «Токио» с просьбой о помощи в поиске очевидцев поджога заведения.

Напомним, ресторан загорелся 27 декабря, сигнал о ЧП на проспекте Мира поступил пожарным в 03.38. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 10 минут. Наблюдалось открытое горение веранды и кровли строения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 05.52. Общая площадь пожара составила 450 кв.м. Пострадавших нет.

Руководство ресторана просит очевидцев поджога помочь в поиске преступника, обещая крупное вознаграждение за предоставленную информацию.

Приводим текст обращения, опубликованного в городском инстаграме nhk_off:

«Уважаемые находкинцы! Обращаемся к вам за помощью. Как известно, 27 декабря случился поджог ресторана «Токио», по адресу пр-т Мира, 2. Сейчас активно ищутся очевидцы. Возможно, есть свидетели преступления или люди, обладающие какой-либо важной информацией о совершенном преступлении.

Это очень важно, поскольку речь идет о дальнейшей безопасности жителей города и сотрудников компании.

Тем, кто поможет следствию обнаружить злоумышленника, администрация ресторана обязуется выплатить вознаграждение в размере 300 000 руб. Анонимность гарантируется».

Видео - @nhk_off, newsbox24.tv.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]