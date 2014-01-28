В Находке объявлено вознаграждение за информацию о поджигателе ресторана японской кухни
К жителям Находки обратилось руководство популярного ресторана японской кухни «Токио» с просьбой о помощи в поиске очевидцев поджога заведения.
Напомним, ресторан загорелся 27 декабря, сигнал о ЧП на проспекте Мира поступил пожарным в 03.38. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 10 минут. Наблюдалось открытое горение веранды и кровли строения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 05.52. Общая площадь пожара составила 450 кв.м. Пострадавших нет.
Руководство ресторана просит очевидцев поджога помочь в поиске преступника, обещая крупное вознаграждение за предоставленную информацию.
Приводим текст обращения, опубликованного в городском инстаграме nhk_off:
«Уважаемые находкинцы! Обращаемся к вам за помощью. Как известно, 27 декабря случился поджог ресторана «Токио», по адресу пр-т Мира, 2. Сейчас активно ищутся очевидцы. Возможно, есть свидетели преступления или люди, обладающие какой-либо важной информацией о совершенном преступлении.
Это очень важно, поскольку речь идет о дальнейшей безопасности жителей города и сотрудников компании.
Тем, кто поможет следствию обнаружить злоумышленника, администрация ресторана обязуется выплатить вознаграждение в размере 300 000 руб. Анонимность гарантируется».
Видео - @nhk_off, newsbox24.tv.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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