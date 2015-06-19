Двух женщин сбил автомобиль в пригороде Владивостока, одна из пострадавших погибла
ДТП с участием двух женщин-пешеходов произошло утром 27 декабря.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus и prim.news, в районе бухты Лазурная автомобиль сбил двух женщин. По предварительной информации, они пересекали проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.
В результате одна из женщин погибла, вторую доставили в реанимационное отделение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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