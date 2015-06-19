Двух женщин сбил автомобиль в пригороде Владивостока, одна из пострадавших погибла

ДТП с участием двух женщин-пешеходов произошло утром 27 декабря.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus и prim.news, в районе бухты Лазурная автомобиль сбил двух женщин. По предварительной информации, они пересекали проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.

В результате одна из женщин погибла, вторую доставили в реанимационное отделение.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]