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Несмотря на становление льда, выход и выезд на замерзающие акватории Приморья запрещен

Несмотря на становление льда, выход и выезд на замерзающие акватории Приморья запрещен

В Приморье с наступлением морозов начинает устанавливаться лед на акваториях бухт. Спасатели предупреждают: выход и выезд на лед категорически запрещен. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, в целом по краю сплоченность льда составляет от 4 до 7 баллов.

Во Владивостоке на побережье станции Седанка толщина льда составляет от 8 до 25 сантиметров, бухты Мелководная, Круглая, Бабкина замерзли не полностью, толщина льда – от 8 до 25 сантиметров. Бухты Парис и Аякс не замерзли. Не замерзла и бухта Новик, лед стоит от острова Фальшивый от бухты Школьная и до конца бухты. Толщина льда – от 7 до 25 сантиметров.

В Хасанском районе в бухте Миноносок поселка Славянка толщина льда – от 12 до 14 сантиметров, в бухте Экспедиция поселка Краскино – от 30 до 45 сантиметров, в бухте Новгородская поселка Посьет – 14 сантиметров. В бухтах поселка Зарубино лед не установился.

В Ольгинском районе в бухте Ольга толщина льда составляет от 30 до 40 сантиметров. В Партизанском районе в бухте Партизанская – от 35 до 40 сантиметров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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