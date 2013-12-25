Рыбные бои произошли на одном из рынков Владивостока

Во Владивостоке на улице Шилкинская произошла комичная ситуация, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus.

Женщина, которая продает на рынке рыбу, забросала продукцией мужчину. Как сообщают очевидцы, «покупатель» хотел расплатиться с ней фальшивой купюрой, чтобы получить сдачу настоящими банкнотами.

Комментаторы видео говорят, что многие знают эту женщину-продавца, она всегда очень вежлива с клиентами и замечают: «Это ж как ее надо было достать, чтоб она кинула в него рыбой!»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]