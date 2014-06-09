Жительница Находки записала обращение к полицейским
В адрес начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева пришло письмо с благодарностью сотрудникам отдела МВД России по городу Находке за помощь в розыске ребенка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
20 ноября Кристина Тимошенко обратилась в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке с заявлением, о том, что бывший сожитель без ее ведома забрал и увез в неизвестном направлении их общую дочь.
На розыск пропавшей полуторагодовалой девочки незамедлительно были ориентированы все службы и подразделения отдела МВД России по городу Находке, ориентировки направлены во все территориальные органы внутренних дел Приморского края и в подразделения транспортной полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение малышки и ее отца, ранее объявленных в розыск. Мужчина задержан в Хабаровском крае и доставлен в Находку, ребенок возвращен матери.
«Хочу отметить слаженную работу сотрудников уголовного розыска, дежурной части и всех полицейских нашего города, их неравнодушное отношение к моей беде. Такое отношение к гражданам вызывает уважение к людям в погонах», - написала жительница Находки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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