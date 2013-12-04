Во Владивостоке сорвано строительство четырёх подпорных стен

За неисполнение муниципального контракта на строительно-монтажные работы по восстановлению подпорных стен на территории города администрация Владивостока выставила ООО «СК Прайд» штрафные санкции и начала процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства.

Компания «СК Прайд», выигравшая в этом году аукционы на строительно-монтажные работы по восстановлению подпорных стен, не выполнила условия контрактов. Подпорные стены на ул. Героев Тихоокеанцев, 24а, Гульбиновича, 25, Кипарисовой, 16-18 и Ватутина, 4 так и не увидели долгожданного ремонта.

«В адрес подрядной организации неоднократно направлялись требования приступить к работам, а также об уплате неустойки. Однако до настоящего момента работы не проведены, неустойка не выплачена. Поэтому администрация Владивостока подготовила решение об одностороннем расторжении контракта, - подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства. – Сведения о включении ООО «СК Прайд» в реестр недобросовестных поставщиков будут направлены в Федеральную антимонопольную службу Приморского края для принятия соответствующего решения».

В 2018 году во Владивостоке планировалось восстановить 15 подпорных стен, фактически ремонтные работы проведены на 11 объектах. Реконструированы подпорные стены на ул. Борисенко, 8, Адмирала Спиридонова, 15, Океанскому проспекту, 110, Уборевича, 14, Русской, 59/1, Нейбута, 25, Командорской, 11, Адмирала Юмашева, 16, Терешковой, 3а, Громова, 4 и Добровольского, 23.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]