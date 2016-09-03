Охотнадзор изымет медведя, напавшего на сторожа автобазы в Приморье
Гималайского медведя, который живет в клетке на территории автобазы в Приморье и напал на ее сторожа, планируется изъять у хозяев в целях безопасности, сообщил ТАСС в четверг директор департамента охотничьего надзора региона Дмитрий Панкратов, передает “Вести: Приморье”.
По данным УМВД России по Приморскому краю, 64-летний сторож после нападения был доставлен в реанимацию в Спасске-Дальнем. Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщил, что мужчина получил серьезные травмы головы и конечностей. Полиция проводит проверку.
"[Что будет с медведем], пока непонятно, решаем с прокуратурой. Будем изымать. К выпуску в дикую природу он не приспособлен, он опять придет к человеку и может наделать бед. Вопрос о дальнейшей судьбе медведя пока не решен", - сказал Панкратов.
Он уточнил, что пострадавший мужчина был нетрезв, что спровоцировало агрессию хищника. По словам директора департамента, ранее подобных случаев не было, зверь содержится в клетке, откуда не мог выбраться. Пока продолжаются проверки, хищник остается в клетке на территории автобазы.
Напомним, медведь содержался на автобазе без лицензии. Год назад из-за отсутствия документов его должны были изъять у организации, но оставили там же на ответственное хранение. Тогда ни один зоопарк не захотел забрать к себе взрослого медведя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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