Охотнадзор изымет медведя, напавшего на сторожа автобазы в Приморье

Гималайского медведя, который живет в клетке на территории автобазы в Приморье и напал на ее сторожа, планируется изъять у хозяев в целях безопасности, сообщил ТАСС в четверг директор департамента охотничьего надзора региона Дмитрий Панкратов, передает “Вести: Приморье”.

По данным УМВД России по Приморскому краю, 64-летний сторож после нападения был доставлен в реанимацию в Спасске-Дальнем. Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщил, что мужчина получил серьезные травмы головы и конечностей. Полиция проводит проверку.

"[Что будет с медведем], пока непонятно, решаем с прокуратурой. Будем изымать. К выпуску в дикую природу он не приспособлен, он опять придет к человеку и может наделать бед. Вопрос о дальнейшей судьбе медведя пока не решен", - сказал Панкратов.

Он уточнил, что пострадавший мужчина был нетрезв, что спровоцировало агрессию хищника. По словам директора департамента, ранее подобных случаев не было, зверь содержится в клетке, откуда не мог выбраться. Пока продолжаются проверки, хищник остается в клетке на территории автобазы.

Напомним, медведь содержался на автобазе без лицензии. Год назад из-за отсутствия документов его должны были изъять у организации, но оставили там же на ответственное хранение. Тогда ни один зоопарк не захотел забрать к себе взрослого медведя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]