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Мужчина, пропавший в Тернейском районе Приморья, найден мертвым

Мужчина, пропавший в Тернейском районе Приморья, найден мертвым

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Спасатели обнаружили мужчину, пропавшего в Тернейском районе Приморья. Поиски велись с 26 декабря, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО.

Мужчина пропал в лесном массиве Тернейского района, на поиски выдвинулась группа спасателей. В ходе поисков совместно с сотрудниками полиции была обследована территория протяженностью 5 км. Тело мужчины было обнаружено в лесу без признаков жизни.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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