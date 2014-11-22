Мужчина, пропавший в Тернейском районе Приморья, найден мертвым
Спасатели обнаружили мужчину, пропавшего в Тернейском районе Приморья. Поиски велись с 26 декабря, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО.
Мужчина пропал в лесном массиве Тернейского района, на поиски выдвинулась группа спасателей. В ходе поисков совместно с сотрудниками полиции была обследована территория протяженностью 5 км. Тело мужчины было обнаружено в лесу без признаков жизни.
Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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