Мужчина, пропавший в Тернейском районе Приморья, найден мертвым

Спасатели обнаружили мужчину, пропавшего в Тернейском районе Приморья. Поиски велись с 26 декабря, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО.

Мужчина пропал в лесном массиве Тернейского района, на поиски выдвинулась группа спасателей. В ходе поисков совместно с сотрудниками полиции была обследована территория протяженностью 5 км. Тело мужчины было обнаружено в лесу без признаков жизни.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]