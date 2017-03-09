Троих человек спасли пожарные в Приморье в минувшие сутки

За минувшие сутки пожарные спасли трёх человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Так, в ночь на 27 декабря в 03.30 в пожарно-спасательную службу Октябрьского муниципального района поступило сообщение о том, что в селе Покровка на улице Советов, в одной из квартир двухквартирного кирпичного дома произошел пожар.

Уже через 3 минуты по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Пожарные обнаружили, что горят: деревянная веранда и часть кровли здания.

На момент пожара в квартире находились два человека, которым преграждал путь к выходу огонь на веранде. Через окно одной из комнат огнеборцы вывели жильцов дома на улицу. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м. Огню противостояли 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ещё один случай произошёл 27 декабря в городе Дальнереченск. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Дальнереченская поступило в четверг вечером в 21.59 от очевидцев. Незамедлительно в 22.02 на место происшествия прибыли пожарные и принялись тушить пламя. Из пристройки дома шёл густой дым. Горели личные вещи, часть стены, мебель и потолок.

Во время разведки брандмейстеры обнаружили, что дверь в горящем помещении заперта. При помощи инструментов пожарные проникли во внутрь, где находился мужчина в бессознательном состоянии. Огнеборцы передали мужчину прибывшей бригаде врачей скорой медицинской помощи. Общая площадь распространения огня составила 4 кв. м. На пожаре работали 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]