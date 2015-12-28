Вылет задержанного на сутки рейса из Владивостока в Москву снова перенесли

В пятницу, 28 декабря, во Владивостоке снова перенесли вылет рейса SU-1701 в Москву (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот», который сутками ранее задержали по техническим причинам. В справочной аэропорта поясняют, что пассажирам заново необходимо будет проходить регистрацию и оформление багажа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Напомним, самолет Boeing 777-300ER не смог вылететь из столицы Приморья в 9.20 в четверг, 27 декабря, по техническим причинам. Пассажиров высадили из самолета буквально перед взлетом, после чего было объявлено о задержке вылета до 11.00 28 декабря. Через сутки, как сообщили в справочной международного аэропорта Владивосток, рейс снова перенесли – на этот раз на три часа.

Также в аэропорту добавили, что пассажирам необходимо будет заново пройти регистрацию и оформление багажа. Процедура, как обычно, начнется за два часа до вылета.

Напомним, ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщали, что на время ожидания авиакомпания постарается позаботиться о комфорте пассажиров. Нуждающимся обещали предоставить размещение в гостинице, питание, места в камерах хранения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]