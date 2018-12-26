Во Владивостоке задержан серийный гаражный вор

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра о том, что неизвестные проникли к нему в гараж и похитили имущество.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, неизвестные проникли в гараж, расположенный на улице Вязовой, подобрав ключ, и похитили колеса, литье, три комплекта автомобильных шин и личные вещи владельца. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя Владивостока.

В отделе полиции он дал признательные показания, а также сознался еще в 12 аналогичных кражах. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 900 тысяч рублей.

Большую часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули владельцам.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]