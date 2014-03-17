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В Приморье расселили аварийную казарму ТОФ

В Приморье расселили аварийную казарму ТОФ

Фото: structure.mil.ru

В Приморье по требованию военной прокуратуры прекращена эксплуатация аварийной казармы в военном городке Минобороны России.

Военная прокуратура Тихоокеанского флота провела проверку исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих при эксплуатации казарменно-жилищного фонда Минобороны России.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт военной прокуратуры ТОФ, «эксплуатация одной из казарм батальона бригады морской пехоты недопустима по причине ухудшения характеристик сооружения и несоответствия конструкций техническим требованиям, что может повлечь за собой опасность для пребывания в ней военнослужащих Тихоокеанского флота».

Использование здания прекращено, ранее размещенные в казарме 320 военнослужащих переселены в другие помещения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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