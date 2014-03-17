В Приморье расселили аварийную казарму ТОФ
В Приморье по требованию военной прокуратуры прекращена эксплуатация аварийной казармы в военном городке Минобороны России.
Военная прокуратура Тихоокеанского флота провела проверку исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих при эксплуатации казарменно-жилищного фонда Минобороны России.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт военной прокуратуры ТОФ, «эксплуатация одной из казарм батальона бригады морской пехоты недопустима по причине ухудшения характеристик сооружения и несоответствия конструкций техническим требованиям, что может повлечь за собой опасность для пребывания в ней военнослужащих Тихоокеанского флота».
Использование здания прекращено, ранее размещенные в казарме 320 военнослужащих переселены в другие помещения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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