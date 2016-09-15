Более 40 тысяч пассажиров перевезла краевая авиация Приморья в 2018 году

Внутрикраевая авиация Приморья в 2018 году перевезла 40 233 пассажира. Этот показатель остался примерно на уровне прошлого года, когда число пассажиров на внутренних рейсах составило 40 894 человека.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, авиакомпания «Аврора» на двух самолетах DHC-6 перевезла по краю 35 099 пассажиров, компания «Дальнереченск Авиа» на вертолете Ми-8 – 4 417 человек, на самолете Ан-2 – 717 человек.

В этом году в пятерку самых востребованных маршрутов вошли:

– Владивосток – Дальнегорск – Владивосток (перевезен 8 171 пассажир);

– Владивосток – Кавалерово – Владивосток (7 519 пассажиров);

– Терней – Светлая – Терней (3 119 пассажиров)

– Владивосток – Преображение – Владивосток (2 926 пассажиров);

– Владивосток – Пластун – Владивосток (2 100 пассажиров).

В текущем году краевая авиация впервые летала по зимнему и летнему расписаниям. Его составили, регулируя количество рейсов, исходя из их востребованности в тот или иной период.

В 2019 году в Приморье сохранятся все 13 маршрутов внутрикраевой авиации. На субсидирование полетов в региональном бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей. Это позволит сохранить стоимость билетов доступной для пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]