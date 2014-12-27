Анонс на 29 декабря
29 декабря во Владивостоке в 12.00 в парке «Солнышко» (ул. Бородинская, 15б) пройдет новогодний праздник для детей. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.
29 декабря почтовые отделения Приморского края будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час.
ОАО «РЖД» в предновогодние дни вводит дополнительные поезда между Хабаровском и Владивостоком. Скорый поезд № 202 отправится из Хабаровска 29 декабря в 21.30, прибудет во Владивосток 30 декабря в 09.51. А скорый поезд № 201 отправится из Владивостока 30 декабря в 22.22 и прибудет в Хабаровск 31 декабря в 10.45.
29 декабря г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Новогодний турнир г. Владивостока по вольной борьбе.
29 декабря г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК СКА Санкт-Петербург. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
29 декабря г. Спасск-Дальний. Краевые соревнования по лыжным гонкам «Новогодний спринт».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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