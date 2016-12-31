Стало известно, какая погода ждет приморцев на новогодних каникулах
Праздничная неделя нового года не огорчит любителей прогулок на свежем воздухе и больших погодных сюрпризов не преподнесёт. В основном в Приморье ожидается спокойная без осадков погода. Лишь в отдельные дни возможно прохождение малоактивного атмосферного фронта, который вызовет по краю небольшой снег. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
Экстремальных морозов не предполагается. Преобладающая температура воздуха в ночные часы ожидается −12…−29 °C, дневная −10…−18 °C, с небольшими отклонениями на 2–5 градусов в сторону тепла или холода.
Спокойная погода, установившаяся в конце уходящего года во Владивостоке, сохранится в краевой столице и в начале следующего. Существенных осадков по-прежнему не ожидается. Минимальная температура воздуха в пределах −12…−16 °C, максимальная −6…−11 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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