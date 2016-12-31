Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:35
  1

Стало известно, какая погода ждет приморцев на новогодних каникулах

Стало известно, какая погода ждет приморцев на новогодних каникулах

Фото: Mir24.tv

Праздничная неделя нового года не огорчит любителей прогулок на свежем воздухе и больших погодных сюрпризов не преподнесёт. В основном в Приморье ожидается спокойная без осадков погода. Лишь в отдельные дни возможно прохождение малоактивного атмосферного фронта, который вызовет по краю небольшой снег. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

Экстремальных морозов не предполагается. Преобладающая температура воздуха в ночные часы ожидается −12…−29 °C, дневная −10…−18 °C, с небольшими отклонениями на 2–5 градусов в сторону тепла или холода.

Спокойная погода, установившаяся в конце уходящего года во Владивостоке, сохранится в краевой столице и в начале следующего. Существенных осадков по-прежнему не ожидается. Минимальная температура воздуха в пределах −12…−16 °C, максимальная −6…−11 °C.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря