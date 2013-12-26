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Во Владивостоке суд рассмотрит дело бывшего полицейского начальника

Во Владивостоке суд рассмотрит дело бывшего полицейского начальника

И.о. прокурора края утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Фигурантом совершил преступление, когда занимал должность начальника следственного отделения ОМВД России по Ханкайскому району. Он обманом убедил своего знакомого передать 200 тыс. рублей для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности.

В конце мая после получения 150 тыс. руб. фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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