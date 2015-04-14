«Вести: Приморье. Интервью»: Как «особые люди» отметят праздники в уссурийском реабилитационном центре
«Вести: Приморье. Интервью» с Галиной Янишевской, директором «Уссурийского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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