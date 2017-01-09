Более 500 тысяч литров воды экспортировано из Приморья в Китай в 2018 году

Объем экспорта приморской воды вырос на 101%, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в этом году из Приморья в Китай было экспортировано более миллиона полулитров воды.

«Рост составил 101% к уровню 2017 года», – прокомментировали специалисты.

Напомним, Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморский край является ключевым регионом Дальнего Востока для выхода российских продуктов на рынки стран АТР и уже обеспечивает 35% экспорта ДФО.

«К 2024 году объем экспорта из Приморья должен вырасти практически в два раза, до 4 миллиардов долларов», – заявил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]