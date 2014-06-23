Рыбаки спасли семью, выбравшуюся из затонувшей машины в районе Тавричанки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Как рассказал родственник пострадавших, 25 декабря в районе Тавричанки семья ехала с рыбалки на автомобиле и попала в расщелину между льдин. Машина затонула, а люди сами с трудом выбрались из тонущего транспорта. Они добрались до ближайшей палатки с рыбаками, которые приютили их, пока из города за пострадавшими ехали родственники, дали сухие вещи и обогрели.

Родственники через социальные сети и нтернет передают сообщение с багодарностями спасителям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]