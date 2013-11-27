Работники соцслужбы Приморья переходят на усиленный режим работы. Видеорепортаж Полины Паньковой
С наступлением холодов работники социальной службы Приморья переходят на усиленный режим работы. Во Владивостоке бездомным раздают теплую одежду и еду. Для этого каждую пятницу в район Луговой приходит социальный автобус. Сегодня за его работой наблюдала наша съёмочная группа.
Рыбный суп — на первое, макароны по-флотски — на второе, чай и сладкая булочка. Бездомным жителям Владивостока сегодня привезли горячий обед.
Александр Кузнецов, специалист по социальной работе Приморского центра социального обслуживания населения: «Обычно мы привозим сухпаек, но в канун Нового года решили побаловать их и привезли горячее».
Бесплатную столовую организуют работники Приморского центра соцобслуживания. Продукты предоставляют спонсоры. За сегодняшнее меню отвечает одна из популярных городских столовых. На раздаче волонтеры — студенты вузов.
Дарья Боброва, участник студенческого отряда: «Нам сказали, что это будет еда для бездомных, а некоторые люди не выглядят как бездомные, но я просто понимаю, что у них плохое материальное положение».
Социальный автобус выходит в рейс с 2012 года. Место и время действия — всегда одно и тоже. Поэтому тех, кому оказывают помощь, соцработники знают почти по именам. Каждый раз за едой обращаются, как минимум, полсотни человек.
Горячую еду и теплую одежду будут раздавать до марта. Волонтеры надеются, что самое холодное время года бездомные города смогут пережить без потерь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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