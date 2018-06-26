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Житель Владивостока вынес два телевизора из квартиры своего спящего друга

Житель Владивостока вынес два телевизора из квартиры своего спящего друга

Фото: мтв.онлайн

Прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, который обвиняется в краже. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в июне 2018 года фигурант находился в гостях у жителя г. Владивостока. После совместного распития алкогольных напитков со своим знакомым, он, воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, забрал два телевизора из его квартиры и скрылся с места преступления.

Стоимость похищенного имущества составляет почти 38 тыс. рублей. В ходе следствия установлено, что обвиняемый успел перепродать телевизоры за 15 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

За содеянное обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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