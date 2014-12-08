РБК: Дальневосточники стали покупать больше алкоголя

В розничных магазинах продажи алкоголя за последние две недели в преддверии Нового года выросли на 34%. Об этом говорится в исследованиях производителя онлайн-касс «Эвотор», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

Наиболее резко выросли продажи шампанского. По сравнению с ноябрем его продажи выросли в 2,5 раза, на 162%. Чуть меньше выросли продажи рома (+158%). Аналитики полагают, что причиной этому стала популярность рома в качестве компонента коктейлей. Также рост продемонстрировали продажи вермута (+60%), ликеров (+56%) и коньяка (+50%). Рост продаж виски составил 29%. Продажи водки остались в рамках обычных колебаний, традиционных для праздников (+11%).

Отрицательную динамику показывает текила (-37%), джин (-15%) и пиво (-16%).

Самый существенный рост продаж алкоголя вне зависимости от его вида показали Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа (+70%). В Центральном и Приволжском федеральных округах рост составил 20% и 15% соответственно.

Согласно раскрытым ранее данным компании Group-IB, продажи алкоголя в интернете, официально запрещенные в России, в 2018 году выросли на 23%. Объем рынка по итогам года составил 2,1 млрд руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]