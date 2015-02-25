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Десятки коробок с морепродуктами выбросили во Владивостоке

Десятки коробок с морепродуктами выбросили во Владивостоке

Фото: Vl.ru

28 декабря возле Шаморовской трассы была обнаружена стихийная свалка морепродуктов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в пятницу, 28 декабря, около 14.00 житель Владивостока Дмитрий решил съездить в лес на прогулку. Рядом с Шаморовской трассой, перед бывшей базой отдыха «Энергетик», он обнаружил большую кучу коробок с крабом и креветкой. 

«Ничего тухлого я не учуял, запах краба, – рассказывает Дмитрий. – На вид выглядит краб обычно: волосатик, и еще какой-то. Вроде бы еще креветка. Думали, взять на рыбалку, в качестве наживки, но все-таки не решились».

Возможно, таким экстравагантным способом от морепродуктов решили избавиться браконьеры. Либо предприниматели не довезли до свалки крабов, чей срок годности истек. На коробках никаких данных или обозначений не было.

Вместе с тем очевидец предполагает, что этот случай, возможно, связан с опасными морепродуктами, которые обнаружили на продуктовом рынке на Фадеева.

26 декабря в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщили, что во Владивостоке на специализированном предприятии сожгли более 150 килограммов опасных морепродуктов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Робот / Сегодня, 10:23
    № 1  
     

    Я не робот, я не робот, я не робот, я не робот.

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