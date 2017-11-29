Число нарушений на «Земле леопарда» в 2018 году снизилось на 30%

Итоги работы за 2018 год были подведены отделом охраны ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова на общем собрании госинспекторов в с. Барабаш. Общий анализ качества и эффективности работы сотрудников отдела в 2018 году показал снижение количества фиксируемых нарушений при росте затраченных усилий.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", проанализировать работу и подвести итоги года госинспекторам «Земли леопарда» помогает программа SMART, основанная на географической информационной системе. Используя ее, сотрудники отдела охраны фиксируют и хранят данные обо всей работе по патрулированию территории, оценивая и анализируя собранные данные о затраченных усилиях и как следствие – полученных результатах.

В ходе собрания была проанализирована плотность покрытия патрулирования подконтрольной территории за 2018 год. На основе наблюдений, предоставленных документов и данных программы SMART, был сделан вывод о значительном росте этого показателя. Автоматически составленная карта всех рейдов показала, что госинспекторы регулярно бывают почти в каждом уголке национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь».

В сравнении с 2017 годом затраченные усилия каждой из оперативных групп увеличились по основным показателям: общему времени, а также протяженности автомобильных, пеших и других видов рейдов. Вместе с этим более, чем на 30% снизилось количество административных нарушений и на 27 % количество уголовных преступлений, зафиксированных на территории в уходящем году.

Если раньше каждый рейд был сопряжен с оформлением административных протоколов за нарушение режима, то теперь это происходит значительно реже. Люди начинают понимать, теперь почти каждое нарушение выявляется сотрудниками учреждения и оборачивается административным штрафом.

Вместе с тем конец и начало года – крайне напряженная пора в работе госинспекторов. Сотрудники отдела охраны трудятся в усиленном режиме в связи с предполагаемым ростом активности браконьеров в период праздников. Нарушители отправляются в лес за елками, мясом к новогоднему столу и на охоту «ради потехи» - в дни каникул. Поэтому количество и охват рейдов в эти дни значительно увеличены. Дополнительную сложность в работе стражей природы создает отсутствие снега, из-за которого на юге Приморья по-прежнему сохраняется пожароопасная ситуация.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]