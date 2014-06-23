Во Владивостоке большегруз врезался в опору ЛЭП

Фура врезалась в опору ЛЭП во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus, болшегруз развернуло, перегородив проезжую часть в районе улицы Днепровской. Объезд возможен только с одной стороны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]