Несовершеннолетний приморец изнасиловал и убил 10-летнего мальчика

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Он обвиняется в совершении убийства и изнасиловании, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, 29 мая 2018 года в одном из населенных пунктов Анучинского района Приморского края 16-летний обвиняемый, находясь по месту своего жительства, несколько раз ударил 10-летнего потерпевшего по голове тупым предметом и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Затем, опасаясь, что потерпевший расскажет о случившемся родителям, задушил его.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]