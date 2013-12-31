Жителей Владивостока приглашают на новогодние гулянья

В канун Нового года, 31 декабря, жителей и гостей Владивостока ждут массовые гулянья, которые развернуться сразу на двух площадках – набережной Спортивной гавани и центральной площади.

Как сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администарции Владивостока, на набережной Спортивной гавани 31 декабря в 16 часов начнут работу сразу 20 локальных площадок. В 20 часов здесь же стартует концертная программа, которая начнется с фестиваля морских песен. Далее состоится «Морской бой» – две команды артистов будут по очереди исполнять хиты на новогоднюю тему, которые звучали в российских фильмах.

Как сообщают организаторы, после праздничного концерта на сцену выйдут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые поздравят горожан с Новым годом.

В 22 часа праздничные мероприятия завершит красочный фейерверк.

Фейерверк также можно будет увидеть в новогоднюю ночь в поселках Трудовое и Подножье, а также на центральной площади Владивостока, где 31 декабря с 18 часов развлекать гостей и жителей города будут ростовые куклы.

Здесь же в 20 часов свою работу начнет полевая кухня, а на сцену выйдут творческие коллективы, которые исполнят яркие номера. После жителей и гостей Владивостока с большого телеэкрана поздравят Деды Морозы со всего мира. Завершится праздник в 22 часа.

Свою работу в этот день на центральной площади продолжит и фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки». На трёх тематических улицах – Новогодней, Дальневосточной и Пихтовой – жители и гости краевого центра смогут приобрести различные товары и сфотографироваться на фоне арт-объектов.

Также на площади Борцов Революции 1 января в 14 часов для жителей и гостей Владивостока состоится концерт, посвященный встрече Нового 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]