Фура застряла под Некрасовским мостом во Владивостоке
Накануне, 28 декабря, фура застряла под Некрасовским мостом во Владивостоке. Видео происшествия появилось на паблике Инстаграм dps_vdk. По словам водителя большегруза, он двигался по навигатору, который, к сожалению, высоту мостов не показывает.
В результате происшествия нарушена целостность мостовой балки, рабочая арматура разрушена. Осведомленные комментаторы паблика отмечают, что пролет моста может обрушиться.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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