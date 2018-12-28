Накануне, 28 декабря, фура застряла под Некрасовским мостом во Владивостоке. Видео происшествия появилось на паблике Инстаграм dps_vdk. По словам водителя большегруза, он двигался по навигатору, который, к сожалению, высоту мостов не показывает.

В результате происшествия нарушена целостность мостовой балки, рабочая арматура разрушена. Осведомленные комментаторы паблика отмечают, что пролет моста может обрушиться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]