Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:26
  0

Фура застряла под Некрасовским мостом во Владивостоке

Фура застряла под Некрасовским мостом во Владивостоке

Фото: dps_vdk

Накануне, 28 декабря, фура застряла под Некрасовским мостом во Владивостоке. Видео происшествия появилось на паблике Инстаграм dps_vdk. По словам водителя большегруза, он двигался по навигатору, который, к сожалению, высоту мостов не показывает. 

В результате происшествия нарушена целостность мостовой балки, рабочая арматура разрушена. Осведомленные комментаторы паблика отмечают, что пролет моста может обрушиться.  

 


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря