Кожемяко: Способность находящихся в Приморье косаток адаптироваться к воле надо учитывать при решении вопроса об их судьбе

Приморские власти будут готовы подключиться к решению о дальнейшей судьбе белух и косаток, содержащихся в вольерах в бухте Средняя под Находкой, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Там 87 белух, 11 косаток, 6 моржей. Мы сделали запрос на предмет выпуска в живую среду. Пока учёные предварительно говорят, что есть опасения в отношении тех морских животных, которые в возрасте одного года. Вопрос в том, смогут ли они без вольерного содержания вернуться в свою привычную среду без навыков охоты», - заявил Кожемяко в пятницу на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос «Интерфакса», передает «Вести: Приморье».

«Когда наука даст квалифицированный ответ, тогда мы будем предпринимать какие-то действия, подключаться. Выращенный в неволе зверь и выпущенный на волю вряд ли способен получить добычу. Все меры, которые могут быть приняты, должны учитывать состояние этих животных, особенности выживания и адаптации к живой среде», - сказал губернатор.

При этом он отметил, что на данный момент выяснение обстоятельств содержания морских животных находятся в компетенции следственных органов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]