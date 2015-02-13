Спасатели напоминают: выходить и выезжать на лед в Приморье категорически запрещено

Лед на акваториях Приморья еще не установился. Его толщина в бухтах составляет от 7 до 40 сантиметров. Спасатели напоминают: выход и, тем более, выезд на лед на автомобилях категорически запрещены.

Если вы провалились в воду:

– Главное – не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с головой.

– Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом никого нет, – вы только зря потратите силы. Лучше постарайтесь не обламывать кромки льда и не делать резких движений, выбраться на крепкий лед.

– Важно «забросить» на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти или перекатываться подальше от опасного места.

– Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за правило: на зимнюю рыбалку брать с собой пару больших гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если беда случится у берега, то следует выплывать на сушу.

Как оказать помощь другим:

– Если на ваших глазах человек провалился под лед, немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это его успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить какой-либо деревянный предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения площади опоры.

– Бросайте тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки, лыжи и длинномерные предметы за 3-4 метра до полыньи.

– Подползать к краю полыньи недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь на лед цепочкой и, держа за ноги друг друга, продвигаться к пролому.

– В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от смекалки и быстроты действий.

– Наилучший способ согреть человека – снять с него мокрую одежду, раздеться самому и лечь рядом в спальный мешок. Дать горячее питье. При отсутствии спальника, одежду надо отжать и снова надеть на спасенного.

– Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно укутать пострадавшего – получается так называемый парниковый эффект. И постарайтесь быстро добраться до теплого помещения.

– Помните: отправляться на водоем в одиночку опасно, непременно нужно быть хотя бы вдвоем. Обязательно, кроме двух больших гвоздей, берите с собой моток прочного (капронового) шнура длиной 10-15 метров с большими петлями и небольшим грузом (мешочек с песком) на концах. Конец шнура бросают в пролом на льду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]