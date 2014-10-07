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В Уссурийске загорелся автомобиль, припаркованный возле пиццерии

В Уссурийске загорелся автомобиль, припаркованный возле пиццерии

Фото: dps_usk

В Уссурийске загорелся автомобиль, припаркованный возле пиццерии на улице Русской. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на dps_usk. Это случилось накануне, 28 декабря.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. 

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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