В Уссурийске загорелся автомобиль, припаркованный возле пиццерии
В Уссурийске загорелся автомобиль, припаркованный возле пиццерии на улице Русской. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на dps_usk. Это случилось накануне, 28 декабря.
По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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