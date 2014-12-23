«Спасенная жизнь» — так называется мобильное приложение, которое разработали студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета. Уникальный для страны проект уже стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов страны. Приложение позволяет даже людям без медицинского образования освоить навыки первой неотложной помощи. От ее своевременности зачастую зависит жизнь человека.

Портативный мобильный дефибриллятор. В экстренной ситуации справится с ним должен даже подросток. Мастер-класс по его применению студенты Тихоокеанского медицинского университета дают с нашей помощью.

- Поместите один электрод на кожу верхней части груди пациента. Не прикасайтесь к пациенту, идет анализ ритма. Ритм изменился, дефибрилляция отменена.

Во многих странах такой дефибриллятор в обязательном порядке есть практически везде — в школах, офисах, супермаркетах и даже на станциях метро! К сожалению, нам до этого далеко.

Кирилл Тетерлев, студент 6 курса лечебного факультета ТГМУ:

- Как рассчитать силу давления, чтобы ребра не сломать!?

- Надо ходить и обучаться первой помощи.

- В нашей стране это не принято.

- Надо менять менталитет людей. Они могут попасть в ситуацию, в которую лучше не попадать, но когда надо спасать кого-то.

Чтобы знать, как спасать, нужны самые элементарные навыки! Главное — не бояться и действовать! В помощь каждому из нас они, пока еще студенты, но уже будущие врачи, разработали уникальное приложение для смартфонов под названием «Спасённая жизнь». Уже сейчас его можно скачать. На электронных страницах — советы и профессиональные видеоуроки от создателей программы.

Валерий Гнездилов, директор института симуляционных и аккредитационных технологий ТГМУ: «В РФ есть утвержденный перечень навыков, которыми должен обладать человек без медицинского образования, и от этого перечня мы и отталкивались».

Михаил Цыганков, студент 6 курса лечебного факультета ТГМУ: «У нас есть гуру наш — Валерий Викторович. Он наш консультант и руководитель».

- Самому уже приходилось помочь оказывать?

- Конечно. Когда привезли пациента в клинической смерти и близкие не могли оказать первичную помощь. И когда его привезли, мы человека вернули, но время было утеряно. Необратимые изменения уже случились, а ведь его могли откачать.

Приложение абсолютно бесплатно. Эта работа стала победителем среди всех молодежных проектов российских вузов в 2018-м.

Валерий Гнездилов, директор института симуляционных и аккредитационных технологий ТГМУ: «В качестве награды пока только моральное удовлетворение, что все получилось. Все хорошо и все работает. А что касается материальных благ, то, возможно, все зачтется в скором будущем».

Они продолжают дорабатывать своё мобильное детище. В дополнение создали страницу в инстраграме. В сложной и опасной ситуации это может пригодиться каждому!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]