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В Находке пожарные спасли двухлетнего ребёнка

В Находке пожарные спасли двухлетнего ребёнка

Фото: vzsar.ru

Поздно вечером 27 декабря в 22.43 в пожарно-спасательную службу Находки поступило сообщение о возгорании в одном из подъездов жилого дома, расположенного на улице Верхе-Морская.

В считанные минуты по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Горела обшивка старого электрического титана. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

Из отрезанной дымом квартиры пожарные спасли двухлетнего ребёнка при помощи комплекта защиты органов дыхания. Медицинская помощь спасённому малышу не понадобилась. Ещё 6 человек были эвакуированы.

В 22.50 пожар был локализован, в 23.15 – полностью ликвидирован.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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