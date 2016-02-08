Власти Приморья поддержат семьи старообрядцев, переезжающие из Латинской Америки

Власти Приморья поддержат семьи старообрядцев из Латинской Америки, которые намерены переехать в регион. Об этом сообщил журналистам губернатор края Олег Кожемяко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dv.land, по итогам ознакомительной поездки старообрядцев по регионам России, организованной Фондом поддержки старообрядчества «Правда Русская» и АРЧК ДВ осенью 2018 года, стало известно о возможности возвращения в Россию 53 семей. Старообрядцы из Уругвая, Бразилии, Боливии, Аргентины — в общей сложности 223 человека — рассматривают возможность переезда в Приморский край.

«Во всяком случае, поддерживать их будем», — сказал Кожемяко, отвечая на вопрос, планируют ли власти поддерживать семьи староверов из Латинской Америки, которые намерены переехать в Приморье.

Кожемяко добавил, что планирует посетить село Дерсу и Красноармейский район в целом, где живут староверы, чтобы уточнить, какие условия для проживания там созданы.

Когда именно семьи намерены приехать в Приморье, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) запустило информационный портал для старообрядцев, которые возвращаются на Дальний Восток. Портал www.NaVostok.info работает на русском, португальском и английском языках. Сайт содержит подробную инструкцию по программе переселения соотечественников, которая согласована с МИД России и МВД России, которой могут воспользоваться все желающие переехать на Дальний Восток. Кроме того, на портале размещена интерактивная информация обо всех 11 регионах Дальнего Востока, указаны действующие меры поддержки, необходимые контакты органов власти по всем вопросам переселения.

В Приморье проживает около 100 старообрядцев, в основном они ведут хозяйство в селе Дерсу Красноармейского района, остальные — в селе Любитовка Дальнереченского района. Все старообрядцы, прибывшие в Приморский край, получили гражданство РФ, выплаты на обустройство, а также компенсацию за проезд и провоз личного имущества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]