Часть домов во Владивостоке сменит теплоснабжающую организацию
«АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) утрачивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 31.08.2018 г. № 621 и с 30.12.2018г. обязано прекратить реализовывать тепловую энергию потребителям, подключенным от котельных во Владивостоке», - сообщает пресс-служба энергетиков.
С 30 декабря 2018 года АО «ДГК» филиал «Приморская генерация» расторгает договор поставки с поставщиком тепловой энергии и прекращает свои обязательства как теплоснабжающая организация в следующих домах:
1-я Поселковая: 23, 25, 31, 32;
2-я Поселковая: 28, 30, 32, 34;
2-я Шоссейная: 5, 7;
50 - лет Октября: 7, 16;
адм. Угрюмова: 1, 2;
Александровича: 48, 48а, 50, 50а, 52;
Бассейная: 2, 11;
Беговая: 6, 8, 12;
Брюллова: 2;
Вавилова: 4;
Воевода: 34, 35;
Воровского: 54а;
пр-т Восточный: 5а;
Вторая: 39, 43;
Глинки: 8а, 10, 12, 23;
Грибоедова: 5, 15, 16а, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47а;
Грязелечебница: 1, 11/1, 11/3, 19, 20;
Дальняя: 70 76;
Есенина: 72, 73, 74, 75;
Женьшеневая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17;
Зеленая: 1, 2, 3, 4;
ул. Зои Космодемьянской: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17а, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 27а;
Кипарисовая: 28, 30, 32;
Клубная: 2, 4, 6, 7;
Коммунаров: 35, 43, 39а, 41а, 41б;
Коммуны: 1, 2, 6;
Курчатова: 33, 35, 44;
Лермонтова: 12, 17, 19, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 57, 58, 67, 71;
Лянчихинская: 1, 2;
Маковского: 74, 78, 80, 80а, 80б, 98, 104, 130, 132, 169а, 171, 171а, 175
179, 181, 185, 189, 191, 193, 199, 205, 207;
Мелководная: 4, 28, 29, 30, 31;
Мусоргского: 13, 15б, 15в, 15г, 15ж, 46;
Набережная: 7, 8, 9;
Окатовая: 35, 37, 39, 60;
Парис: 24, 28;
Подножье: 15, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
Полетаева: 17;
Поспелово: 7, 9, 10, 31, 66;
Приморская: 1, 3, 5, 7, 10;
Рыбацкая: 2, 2а;
Рында: 73а;
Сахарный ключ: 1, 2, 3;
Серова: 3, 9;
Советская: 16, 18, 20, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46;
Строительная: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
Успенского: 17, 96, 98, 100, 106/1;
Фадеева: 49;
Фанзавод: 19, 40;
Чичерина: 4, 8;
Чугаева: 55, 57, 59, 65;
Шевченко: 74, 76, 78;
Шигино: 79;
Шишкина: 4, 62, 70, 78;
Шкипера Гека: 3;
Школьная: 30;
Щитовая: 27а, 41;
Экипажная: 41, 43, 52, 54, 56, 58;
Энгельса: 3.
Новой теплоснабжающей организацией в данных домах будет КГУП «Примтеплоэнерго», которой будет передана обязанность расчетов с потребителями по договорам теплоснабжения.
Контактная информация для обращений
В КГУП «Примтеплоэнерго» по вопросам расчетов и передаче показаний индивидуальных приборов учета с 30.12.2018г.
- г.Владивосток ул. Героев Варяга д.12;
тел.88002503997 (звонок бесплатный); 2303-105; 8(42337)6-01-83 (г.Артем);
- электронная почта - art_rkc@primtep.ru.
2. В ПАО «ДЭК» по вопросам задолженности, возникшей до 30.12.2018г.:
- Владивостокский РКЦ - г. Владивосток ул. Октябрьская д.8;
- Артемовский РКЦ для жителей пос. Береговое - г. Артем ул. Каширская 21а, ул. Кирова 42.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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