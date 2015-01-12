ГТРК «Владивосток» посетили победители краевого конкурса по безопасности дорожного движения. Ребята познакомились с теми, кто делает новости в Приморском крае. В роли экскурсоводов выступили Андрей Мозговой и Александр Бондаренко.

В гости на ГТРК приехали гимназисты из Уссурийска, школьники из Партизанска и Лучегорска. Ребята впервые оказались в стенах телецентра, и поэтому с интересом слушали своих экскурсоводов, торопясь всё рассмотреть вокруг. Эти школьники — участники конкурса по безопасности, который объявили в ГИБДД. Задачей ребят было достучаться до взрослых участников дорожного движения. Вот, как они вспоминают о проделанной работе:

Дарина Калганова, учащаяся МБОУ гимназия № 133 г. Уссурийск: «Трудно было придумать сценарий и снять это всё в короткий срок, смонтировать. Буквально за одну ночь мы монтировали всё видео».

Арина Хлусова, учащаяся МБОУ гимназия № 133 г. Уссурийск: «Были проблемы в обработке, обрезании времени, потому что у нас ролик выходил очень долго и нам пришлось вырезать больше половины».

Валентина Анучина, мама победителя конкурса, г. Партизанск: «Нужно обязательно. Для того, чтобы водителю только через сердце, папино, мамино, материнское, через любовь к детям можно передать, что они должны соблюдать правила дорожного движения. Думаю, удался. Будем повторять!»

Госинспекция по безопасности дорожного движения впервые объявила такой конкурс. Дебют оказался удачным. Отборочная комиссия оценила больше сотни работ.

Елена Иванова, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Обычно мы проводили конкурс социальной рекламы не один год, он уже многолетний. А это решили к Новому году с тематикой, именно с обращением к водителям. В принципе, необычно, интересно. Может, достучимся, действительно, до водителей».

Победителей пригласили в нашу телерадиокомпанию, вручили награды, а после провели для всех гостей экскурсии по эфирным телевизионным студиям и монтажным. Школьникам рассказали и показали, как делают новости. На память об этой встрече у ребят останутся десятки фотографий, сделанных в студиях ГТРК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]