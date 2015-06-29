В Приморье оштрафован водитель, перевозивший приятеля в багажнике автомобиля
Водитель, перевозивший приятеля в багажнике автомашины, оштрафован в Приморье.
Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Херсонской, сотрудники ГАИ в Артеме обратили внимание на «Тойоту Филдер», которая передвигалась с нарушением Правил дорожного движения. Инспекторы решили остановить машину для проверки, водитель законное требование полицейских проигнорировал и попытался скрыться.
Сотрудники полиции начали преследование нарушителя. Через несколько метров «Тойота» съехала в кювет и остановилась. За рулем иномарки находился 30-летний житель Артема с явными признаками алкогольного опьянения.
При досмотре в багажнике автомашины был обнаружен нетрезвый мужчина. Граждане объяснили, что являются приятелями и таким нестандартным способом хотели пошутить над сторожем автостоянки и разыграть его.
От прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения водитель «Тойоты» отказался. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
Автомашина помещена на стоянку временного задержания.
Полицейские установили, что ранее жителя Артема привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.28 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Суд назначил злостному нарушителю Правил дорожного движения наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
За повторную пьяную езду в отношении приморца возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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