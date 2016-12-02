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Приморские МФЦ подвели итоги работы

Приморские МФЦ подвели итоги работы

Фото: Администрация ПК

Многофункциональные центры с каждым годом становятся популярнее у жителей Приморья. По сравнению с прошлым годом в 2018 году в МФЦ оказано на 150 тысяч услуг больше. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, в многофункциональных центрах сегодня можно получить 265 видов услуг, в том числе федеральных, региональных и муниципальных.

«Всего в 2018 году в МФЦ было внедрено 50 новых услуг, в том числе комплексных, таких как “Сопровождение своего дела (малое предпринимательство)”, “Утрата документов”, “Перемена имени”, “Рождение ребенка”, “Смена места жительства” и другие. Также в декабре 2018 года был организован прием заявлений в рамках программы «400 дворов», – рассказали специалисты ведомства.

С февраля 2018 года в МФЦ Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки организовано предоставление государственной услуги по оформлению загранпаспорта нового поколения.

Всего в течение года было оказано 1 605 896 услуг, тогда как в 2017 году – 1 454 843.

Напомним, на территории Приморского края функционируют 37 МФЦ, а также 72 их территориально обособленных структурных подразделения с общим количеством окон – 442.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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