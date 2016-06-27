МФЦ Владивостока меняют режим работы

В связи с предстоящими новогодними праздниками во всех отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» города Владивостока изменен график работы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, 30 декабря прием заявителей продлится до 18.30. С 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (включительно) отделения МФЦ не будет осуществлять прием заявителей.

Не будет осуществлять прием заявителей по 8 января 2019 года отделение на острое Русский.

Получить всю необходимую информацию можно в любом из отделений Многофункционального центра Владивостока, расположенных по адресам: ул. Давыдова, 9, Партизанский проспект, 28а, ул. Верхнепортовая, 76а, проспект 100-летия Владивостока, 44, ул. Невельского, 13, а также в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП): пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36; пос. Русский, ул. Экипажная, 10.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]