Человек в маске ограбил офис микрозаймов в Арсеньеве

Ограбление офиса микрозаймов произошло в Арсеньеве. Действия грабителя попали в объективы камеры наблюдения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм «Автопатруля».

На видео запечатлен момент преступления. В миниофис вошел человек, у которого в руках был предмет, похожий на оружие. Мужчина в маске и надвинутом на лицо капюшоне, проследовал к кассе. В это время в помещении шло оформление сделки — девушка-оператор работала с двумя посетителями. Когда клиенты и работница офиса поняли, что происходит ограбление, они поспешно выбежали на улицу, женщина-клиент успела что-то бросить в преступника, но это не помогло. Неизвестный забрал из кассы деньги и скрылся.

Видео - «Автопатруль».

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]