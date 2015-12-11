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Человек в маске ограбил офис микрозаймов в Арсеньеве

Фото: avtopatrul_info

Ограбление офиса микрозаймов произошло в Арсеньеве. Действия грабителя попали в объективы камеры наблюдения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм «Автопатруля».

На видео запечатлен момент преступления. В миниофис вошел человек, у которого в руках был предмет, похожий на оружие. Мужчина в маске и надвинутом на лицо капюшоне, проследовал к кассе. В это время в помещении шло оформление сделки — девушка-оператор работала с двумя посетителями. Когда клиенты и работница офиса поняли, что происходит ограбление, они поспешно выбежали на улицу, женщина-клиент успела что-то бросить в преступника, но это не помогло. Неизвестный забрал из кассы деньги и скрылся.

Видео - «Автопатруль».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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